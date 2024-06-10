Прокуратуре Севастополя удалось вернуть земли Херсонеса в Казачьей бухте в госсобственность

Суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении в собственность государства земельного участка в границах музея-заповедника «Херсонес Таврический» на улице Рубежной.

Ранее надзорное ведомство проводило проверку исполнения требований земельного законодательства при использовании земель, относящихся к территории музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Установлено, что в 2011 году физлицу был передан в собственность бесплатно земельный участок площадью 0,10 га на ул. Рубежной для индивидуального дачного строительства. При этом участок расположен на территории земель Херсонеса Таврического.

В дальнейшем земля несколько перепродавалась и фигурировала в судебных разбирательствах.

Договор купли-продажи признали недействительным и истребовали земли в госсобственность, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Напомним, для строительства историко-археологического парка в Херсонесе были изъяты у севастопольцев земельные участки, которые были использованы под расширение дороги к музею-заповеднику.

Ольга Сурикова

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