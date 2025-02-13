Полиция предупреждает о мошеннических схемах

Полиция Севастополя сообщает, что участились случаи, когда злоумышленники звонят через мессенджеры, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

Злоумышленники сообщают, что деньги пытаются похитить со счетов или их используют для финансирования терроризма. Они требуют срочно перевести деньги на «запасные» счета, сообщить данные банковских карт или даже передать наличные, чтобы «решить проблему». Иногда они используют поддельные документы или номера, похожие на официальные.

Запомните, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят в мессенджерах с подобными сообщениями, не требуют перевода денег или передачи личных данных по телефону.

При поступлении подобного звонка следует прекратить разговор и сообщить о мошенниках по телефону 102.