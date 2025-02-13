На Фиоленте введут график веерного отключения света

Сегодня на заседании Правительства Севастополя поднимался вопрос об отключении электричества на Фиоленте.

Для жителей сформируют четкий график веерных отключений.

Сейчас идет работа по отслеживанию всех систем и существенных превышений установленной мощности по потреблению, также проверяются нагрузки по садовым товариществам.

Правительство выделило пять дизель-генераторов мощностью от 300 до 1000 киловатт. В ближайшее время запустят еще один генератор мощностью 1 Мегаватт на СТН «Каравай», в составе которого — большое количество домов.

Предложения по решению проблем с электричеством в Правительстве представят в ближайшее время, а также пересмотрят сроки строительства подстанции на мысе Фиолент.

Жители Фиолента, балок Бермана и Юхариной испытывают многолетние трудности с нехваткой мощностей в электросетях.

Напомним, что 6 февраля из-за понижения температуры произошло резкое увеличение потребления мощности. Из строя была выведена седьмая и двадцатая подстанции.