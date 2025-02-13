Подарок жене: Можно ли забрать обратно и не получить за это срок

В севастопольских СМИ появился материл о том, что жительница Севастополя Марина Веремчук упорно, через суды, пытается восстановить свои права на авто, которое было ей подарено уже бывшим мужем, а впоследствии им продано после развода.

Адвокат Адвокатской палаты Севастополя Наталия Иванова дала изданию «Севкор» свой комментарий по этому делу. В подробностях данной семейной истории она уточнила, что экс-супруг подписал договор дарения на жену в 2018 году, «чтобы сохранить семью и воспитывать ребенка в полной семье».

В свою очередь, сама Марина Веремчук, как отмечается, не стала реализовывать свое право и не зарегистрировала ТС на свое имя. Титульным собственником остался экс-супруг, сохранив за собой право распоряжаться подарком.



А в феврале 2023 мужчина реализовал свое право на распоряжение машиной и заключил на нее договор купли-продажи. В марте 2023 года новый собственник уже переоформил ее на себя.



Только после этого женщина начала заявлять о своих правах на авто, подаренное ей пять лет назад. И обвинять экс-супруга в краже.

«Данные действия экс-супруга не могут быть квалифицированы как кража. Поскольку на момент распоряжения автомобилем экс-супруг имел право на заключение договора купли-продажи как титульный собственник, а покупатель является добросовестным», — подчеркнула адвокат.

Причиной длительных судебных тяжб в этой истории указывается не принятие Мариной Веремчук мер для «получения правового титула и защиты своих прав на него», поэтому она сама ответственна за риски утраты своего имущества.

Также Наталия Иванова акцентировала внимание, что действия супруга не могут быть квалифицированы как кража, так как он распорядился имуществом, собственником которого он на тот момент являлся. В данном случае это гражданско-правовые отношения.

В этой истории, которая заинтересовала многих находящихся в судебных тяжбах со своими бывшими, говорить о конце еще рано. Дело будет пересматриваться в суде кассационной инстанции.

Напомним, недавно полиция Севастополя сообщила, что мужчине грозит 5 лет за присвоение цепочки экс-супруги, которую он ей дарил.

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Ольга Сурикова

Фото: сгенерировано shedevrum.ai