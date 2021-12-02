Полиция опровергла нападение мужчины с топором на детскую площадку

Некоторые СМИ успели об этом написать

Пресс-служба севастопольского УМВД распространила заявление, в котором опровергла сообщения о вандальном нападении на детскую площадку по проспекту Героев Сталинграда.

Правоохранители отметили, что в отдел полиции поступило сообщение о том, что 30 ноября около 19 часов неадекватный мужчина топором повреждает детскую площадку.

«На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции и следственно-оперативная группа. Полицейские в результате осмотра детской площадки подозрительных лиц не выявили, характерных повреждений рубящим предметом на элементах детской площадки, не обнаружено», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

Напомним, в Севастополе трое молодых людей в пьяном состоянии разгромили остановку общественного транспорта на Ушакова.

Ольга Сурикова