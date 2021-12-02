В Крыму под электричкой погиб мужчина

Личность устанавливается

Неизвестный мужчина погиб под колесами электропоезда между станциями Прибрежная – Саки. Расследованием инцидента занимается транспортная полиция Крыма.

Сообщение поступило от дежурного по ж/д станции Саки о том, что машинистом электрички Евпатория – Симферополь применено экстренное торможение из-за появившегося на путях человека.

«Наезда избежать не удалось. От полученных травм скончался неустановленный мужчина», — сообщили в управлении.

На место прибыла следственно-оперативная группа Крымского линейного управления МВД России на транспорте. Устанавливаются обстоятельств произошедшего и личность погибшего.

Ольга Сурикова