В Крыму под электричкой погиб мужчина

Личность устанавливается
Неизвестный мужчина погиб под колесами электропоезда между станциями Прибрежная – Саки. Расследованием инцидента занимается транспортная полиция Крыма.
Сообщение поступило от дежурного по ж/д станции Саки о том, что машинистом электрички Евпатория – Симферополь применено экстренное торможение из-за появившегося на путях человека.
«Наезда избежать не удалось. От полученных травм скончался неустановленный мужчина», — сообщили в управлении.
На место прибыла следственно-оперативная группа Крымского линейного управления МВД России на транспорте. Устанавливаются обстоятельств произошедшего и личность погибшего.
Напомним, житель Севастополя получил переломы ног при выходе из электрички «Севастополь – Симферополь».
Ольга Сурикова