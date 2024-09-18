В Севастополе дан старт общегородской спартакиаде школьников! Регби — в программе праздника!

В минувшую субботу, 14 сентября, на городских спортивных площадках стартовала общегородская спартакиада школьников! Юные спортсмены будут соревноваться в 12 видах спорта, включая, конечно же, динамичный и захватывающий тэг-регби!

Одной из площадок праздника спорта стал стадион 200-летия Севастополя. Здесь в торжественном открытии спартакиады приняли участие победители и призеры Всероссийских соревнований «Регбийная школьная лига» 4 сезона! Среди них — команды школ №22 и «Экотех» (2015-2016 г.р.), а также школы №3 (2013-2014 г.р.).

Все участники мероприятия получили призы и подарки от «Движения Первых» и Управления спорта города Севастополя. Школы также были награждены спортивным инвентарем от «Движения Первых», в том числе мячами и поясами тэг-регби.

Украшением торжественного открытия стало яркое выступление черлидерш спортивного клуба «Черноморец»!

Наталья Самойленко, директор Севастопольской федерации регби: «Мы очень рады, что тэг-регби стал частью такого масштабного спортивного праздника, как общегородская спартакиада школьников! Это еще раз подтверждает растущую популярность регби в Севастополе, в том числе и среди детей и подростков. Желаем всем участникам спартакиады удачи, ярких эмоций и красивых побед!».

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Анна Левина