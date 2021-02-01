В Севастополе подорожает вывоз мусора

К повышениям готовимся с первого июля

В Севастополе со второго полугодие запланировано повышение платы за вывоз мусора. Соответствующий приказ департамента городского хозяйства размещён на сайте предприятия «Благоустройство города Севастополь».

Заложено увеличение на 4%.

«Размер тарифа на период с 1.07.2021 по 31.12.2022 с учётом НДС (20%) – 385,94 рублей за кубический метр», – говорится в тексте документа.

В настоящее время тариф составляет 370,98 рублей.

Читайте также: Севастополь стал лидером России по росту цен на отопление

Норма накопления в Севастополе для многоквартирных домов составляет 2,91 кубических метра в год, для частного сектора – 3,11 кубических метра. Сейчас плата за вывоз мусора составляет 89,96 и 96,15 рублей в месяц соответственно.

Напомним, в Севастополе, как и во всей России, в 2021 подорожают услуги ЖКХ.

Ольга Сурикова