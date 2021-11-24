Поклонская снялась для глянцевого журнала на фоне Кремля

Обсуждаемая новость дня

Нынешний посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская снялась для декабрьского номера глянцевого журнала Tatler. На фотографии, опубликованной на сайте издания, политик сидит в кресле на фоне Кремля.

Анонс статьи опубликован под заголовком «Исповедь нового посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской». В тексте говорится, что 41-летняя Поклонская — самая молодая женщина во главе отечественного диппредставительства. Кроме того, указано, что дипмиссию в Кабо-Верде представляют люди старше 50 лет.

На фотографии Поклонская сидит в деревянном кресле, обтянутом красной тканью с золотыми узорами. На ней надет брючный костюм темно-серого цвета и бежево-серебристые туфли Kitten heel.

Фотография сделана в комнате, окна которой выходят на Кремль.

Напомним, ранее Наталья Поклонская выложила в Instagram свою фотографию в дипломатическом мундире и белой блузке, застегнутой на все пуговицы.

Ольга Сурикова