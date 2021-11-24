Юных зрителей приглашают на «Урок добра»

10 и 11 декабря в рамках премьеры в Севастопольском ТЮЗе спектакля «Муму» добровольцы Центра развития зоозащиты проведут уроки, направленные на воспитание у ребят гуманного отношения к животным.

Интерактивная получасовая программа поможет детям понять, что животные часто совершенно беззащитны и очень нуждаются в помощи человека. В рамках занятия наши юные зрители вместе с работниками Центра выявят причины увеличения количества городских бездомных животных, а также постараются найти решение этой проблемы.

Участие в «Уроке добра» — возможность сформировать у подрастающего поколения чувства ответственности и сострадания к нашим братьям меньшим. Начало занятий 10 декабря — в 11:30, 14:30 и 18:00; 11 декабря, в 18:00.

Приятным бонусом для участников «Урока добра» станут подарки – блокнот и ручка с символикой Центра развития зоозащиты. Также любой желающий сможет принять участие в моментальной лотерее. Подарком станет тематическая кружка с ручной лепкой.

В дни премьерных показов спектакля «Муму» в Севастопольском ТЮЗе зрители могут принести в подарок четвероногим воспитанникам Центра корма и лакомства, миски для еды, поводки, ошейники и подстилки.