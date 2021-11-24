В Севастополе суд оштрафовал экс-начальника пожарной части

За превышение полномочий

Бывший начальник пожарной части севастопольского главка МЧС признан виновным в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. Решение вынес Балаклавский районный суд.

«Пребывая в должности начальника пожарной части, мужчина вносил ложные сведения в табели учета рабочего времени, удостоверяющие факт и продолжительность работы одного из его подчиненных. Таким образом, в период времени с июля 2018 года по апрель 2019 года последнему незаконно начислена заработная плата и иные выплаты в общей сумме 445 613 рублей», – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что во время заседания мужчина признал себя виновным в содеянном и чистосердечно раскаялся. Также он частично возместил причиненный преступлением материальный ущерб.

Судом это было учтено наряду с иными, смягчающими наказание, обстоятельствами. В связи с этим суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. «Удовлетворяя гражданский иск прокурора, суд взыскал с осужденного причиненный преступлением материальный ущерб в размере 325 613 рублей», – уточнили в пресс-службе суда.

Ольга Сурикова