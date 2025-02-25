Поисковики нашли останки шестерых защитников Севастополя

Незадолго до 23 февраля севастопольские поисковики обнаружили останки шестерых бойцов, павших в ожесточенных боях за Севастополь в 1941 году. Они погибли в районе Верхнесадового, где советские войска пытались остановить натиск фашистов. Об этом сообщает НТС.

Бойцы были в осенней форме. Чьи это останки, моряков или солдат, станет ясно после анализа обмундирования. Но, скорее всего, это морские пехотинцы 8-й бригады, которая прибыла сюда из Новороссийска в ноябре 1941-го и почти полностью погибла к декабрю, рассказал участник поискового отряда «Севастополь» Евгений Лянгузов. Потери личного состава бригады были ужасающими – из 5400 человек 3900 пропали в этих полях.

Вместе с бойцами нашли личные вещи и солдатские медальоны — это редкая удача. Есть надежда, что удастся установить их имена.

Точно известно одно: это братская могила. У бойцов не было оружия, их тела аккуратно уложены. Возможно, их предали земле наши солдаты, соорудив такую братскую могилу.

К 80-летию Победы герои, наконец, обретут покой — их похоронят на Мемориальном кладбище в Дергачах.

Напомним, под Керчью, на месте высадки Эльтигенского десанта, нашли захоронение советских бойцов и медаль.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города