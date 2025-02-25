В Севастополе пьяный водитель на легковом авто врезался в дерево

При патрулировании в Гагаринском районе экипаж Росгвардии заметил, как легковой автомобиль съехал с дороги в кусты и врезался в дерево. Водитель самостоятельно выбрался из машины. Сначала сотрудники Росгвардии предположили, что у мужчины проблемы со здоровьем, но его шаткая походка, несвязанная речь и запах алкоголя быстро прояснили ситуацию.

Мужчина попытался убедить правоохранителей, что не пьёт, так как является верующим человеком, затем просил «не заметить» происшествие. После отказа перешёл на нецензурную лексику. Росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам ДПС, полиция проводит проверку.

Фото: пресс-служба Росгвардии по Крыму и Севастополю