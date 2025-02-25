Готовность дороги на Античном проспекте составляет десять процентов

Готовность Античной дороги в Гагаринском районе Севастополя составляет 10 процентов. Полностью завершены мероприятия по археологии, изучены свыше 3 тысяч квадратных метров. Археологи из СевГу работали здесь около 4 месяцев.

Сейчас подрядчик занимается устройством ливневой канализации. Работы выполнены на 50 процентов. Также проводится полностью переустройство всех существующих коммуникаций, сообщили Севастопольэнерго и Севтелеком.

Следующим этапом будет прокладка водопровода. После этого будут готовить тротуары и велодорожки. Дорогу покроют асфальтобетоном в три слоя.

По проекту на проспекте предусматривается двухполосное движение с шириной проезжей части 7,5 м, тротуары шириной 3 м с каждой стороны, велодорожка шириной 2,5 м, три светофора, восемь современных остановочных павильонов, 12 пешеходных переходов. Пешеходный переход около Инженерной школы будет оборудован кнопкой вызова. Территория Античного проспекта будет освещена и озеленена.

Дорогу планируют закончить к концу 2025 года.

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