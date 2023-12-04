Останки советских бойцов и медаль нашли под Керчью на размытом штормом пляже

После последнего шторма в поселке Героевка под Керчью, на месте высадки Эльтигенского десанта, нашли захоронение советских бойцов и медаль. Об уникальной находке рассказал командир поискового отряда «Керчь» ПО «Крымский Рубеж» ДОСААФ России по Республике Крым Виктор Густой, пишет ИА Новости Крым.

Изначально человеческие останки обнаружил местный житель, затем уже к делу подключились поисковики.

В первый день им удалось вскрыть захоронение и, расчистив верхнюю часть, поднять останки четверых человек. Во второй день нашли остальных бойцов.

По словам Виктора, такой крупной находки на этом месте не было уже много лет.

«Мы расчищали захоронение два дня. Оказалось, что здесь находились 11 человек. У одного была медаль «За боевые заслуги». На ней есть номер, по которому можно узнать имя. Это огромная удача», – поделился Густой.