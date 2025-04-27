Поисковики экспедиции «Севастопольский рубеж» в районе Темной Балки обнаружили армейский котелок и военный медальон

В найденном котелке сохранились следы пищи, вероятно, каши. На внешней стороне отчетливо видна выбитая фамилия владельца — Хайдагов Н.

Еще одной ценной находкой стал медальон. Именно благодаря использованию простого карандаша, а не чернил, спустя столько лет удалось прочитать некоторые надписи во вкладыше. Фрагменты текста включают частичную фамилию — Панчен…, а также сведения о звании, соответствующем старшине второй статьи, и региональной принадлежности — Украина, Кировоградская область.

Обнаружить останки бойцов пока не удалось.

Чтобы раскрыть подробности о прошлом, эксперты приступят к сравнению имеющейся информации с данными различных исторических источников, включая базу данных Министерства обороны России.

В ближайшее время медальон отправят на специальную экспертизу, чтобы окончательно расшифровать сохранившиеся записи и попытаться идентифицировать обладателя предметов.

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