Завершена реставрация «Форта Меншикова»

Пока крепость остаётся огороженной, однако севастопольцы и гости города уже могут увидеть результаты и оценить истинные размеры сооружения.

Напомним, во время раскопок возле 54-го завода Минобороны археологи обнаружили пять объектов: «Караульное помещение», «Бастионы первого строительного периода», «Оборонительный вал 7-го бастиона (бастионы второго строительного периода)», «Арсенал», «Участок с культурным слоем и амбразурной стеной (стена 7-го бастиона)». Их объединили в единую историко-культурную зону «Форт Меншиков».

В 2018 г. Севнаследие официально внесло в перечень объектов культурного наследия Севастополя.

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