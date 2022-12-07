В Крыму разрешили запускать фейерверки в Новогоднюю ночь

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий.

В указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым» внесены соответствующие изменения, документ опубликован на портале правительства республики.

«Тем не менее, считаю важным в такое время соблюдать определенные моральные рамки при проведении праздничных мероприятий. Благодаря мужеству и стойкости наших воинов, участвующих в специальной военной операции, обеспечивается безопасность Крыма. Мы имеем возможность спокойно работать и учиться, растить детей, строить планы на будущее. Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан. Пусть центром предстоящих праздников станут наши семьи, а главными их участниками – дети», — написал Аксенов.

Ольга Сурикова