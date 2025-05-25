Пограничниками не рождаются, но если становятся, то это навсегда

В Севастополе пограничная служба морская, в Джанкое – сухопутная, а цель единая – защита границы.

Сегодня редакция «Севкора» знакомит вас с одним из удивительных людей – Андреем Логиновым. Это пограничник в отставке, общественный деятель из Коктебеля, который посвятил свою жизнь сохранению памяти о героической профессии. А также подготовил капсулу с обращением к будущим поколениям пограничников.

Родился он в живописном селе Шахтино. Два десятилетия служил в рядах пограничных войск, с 1996 года – на заставе в Коктебеле.

После увольнения в запас посвятил себя общественной работе. Он собрал коллекцию экспонатов, связанных с историей российской погранслужбы. Первый предмет появился около десяти лет назад. Это была белорусская фуражка образца 1991 года, которую пограничнику подарил сослуживец. Постепенно коллекция начала разрастаться, пополняясь образцами форменной одежды и знаков отличия военных ведомств разных стран. Среди экспонатов — полевая радиостанция ПВ СССР, головные уборы СССР, Украины, Беларуси, Казахстана, даже образцы австрийской и немецкой формы.

По словам самого Андрея Логинова, такая коллекция в Крыму — единственная. Лишь отдельные музеи России обладают такими экспонатами, но в частной коллекции подобного масштаба больше нигде не встретить.

Фото: Андрея Логинова

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