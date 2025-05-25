Сегодня в Севастополе отмечают новую дату в древнем церковном календаре – День Крещения князя Владимира с дружиной в Херсонесе

Город
25-05-2025

Утро началось с торжественной литургии в Свято-Владимирском кафедральном соборе и крестного хода до храма-парка.

Вечером гостей ждут развлекательная программа и интерактивные площадки для детей, а также концерт-открытие Большого фестиваля искусств в Херсонесе.

На площадке «Грифон-Арена» выступят выдающиеся артисты: обладатель Государственной премии РФ, дважды лауреат престижной премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков, Государственная академическая симфоническая капелла России под руководством заслуженного деятеля искусства, народного артиста РФ Валерия Полянского, а также Большой детский хор Севастополя и сводный архиерейский хор Крымской митрополии.

Вход свободный по предварительной записи по ссылке.

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