15 миллионов россиян страдают депрессией

Около 15 миллионов человек в России находятся в состоянии глубокой депрессии — это 10% от всего населения, пишет РИА Новости.

Основными причинами респонденты называли длительные болезни, одиночество, крупные кредиты, смерть близкого и насилие в семьях. С насилием в семье, как показало исследование, ежегодно сталкиваются до 700 тысяч россиян, отдельно подчеркивается, что чаще всего, насилие в семьях становится регулярным. Такие результаты исследования опубликовало Агентство стратегических инициатив

В рассчитанном на длительный период исследовании приняли участие около 40 тысяч человек. Его результаты во вторник на V Форуме социальных инноваций регионов в Москве представила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Дарья Тимофеева