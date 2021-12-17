В Севастополе коронавирус решил полностью отступить к Новому году

Заболеваемость уже на уровне 100 человек в день

В Севастополе по состоянию на 17 декабря зарегистрированы 115 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

118 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 3 человека в возрасте от 64 до 79 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 51 673 человека.

В настоящий момент выздоровели 48 071 человек, 1 798 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 17 декабря сделали прививку от коронавируса 265 615 человек. Второй этап вакцинации прошли 247 523 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 17 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.