Детский омбудсмен Севастополя прокомментировала обнаружение ножа в рюкзаке у четвероклашки

Девочка решила сама бороться с травлей

Сегодня в социальных сетях Севастополя появилась новость о том, что четвероклассница школы №49 пришла на занятия с ножом в рюкзаке, чтобы защититься от одноклассников. Предмет, далекий от школьных принадлежностей, нашли у нее в сумке соседки по партам. Дети сообщили о своей находке учительнице и в полицию. Данный инцидент прокомментировала уполномоченная по правам детей Севастополя Марина Песчанская.

Классный руководитель разоружил школьницу и отправил к психологу. До этого девочку уже перевели в новый класс, но, видимо, проблемы не закончились.

«Обращаю внимание, что безопасность детей в образовательных учреждениях в зоне ответственности администрации и педагогического состава школы. Не допустить несчастные случаи, травлю также и в зоне ответственности законных представителей детей, их родственников, близких людей», — отметила Марина Песчанская.

Она сообщила, какие меры реагирования ею приняты.

«Проводится проверка произошедшего на предмет нарушения прав ребенка и детей. Профилактические мероприятия по произошедшему факту отрабатываются с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, УМВД города Севастополя, администрацией школы», — уточнила детский омбудсмен.

Среди прочего, инициировала проведение заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в ближайшее время. Будут проведены профилактические мероприятия, направленные на предотвращение подобных случаев.

Сообщить о нарушении прав детей можно по телефону: +7 978 9460550, 54-05-50, указала она свой номер.

Ольга Сурикова