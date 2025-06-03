Херсонская и Запорожская области остались без света

В мире
03-06-2025

Из-за атак беспилотников повреждены электроподстанции в регионах, что привело к масштабным отключениям электроэнергии, сообщили главы областей Сальдо и Балицкий.

Владимир Сальдо уточнил, что повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. Также нанесен удар по подстанции в Молочанске.

Более 600 тысяч человек в 150 населенных пунктах остались без электричества.

Евгений Балицкий уточнил, что Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии.

Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.

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Фото: Владимир Рогов/Telegram

 