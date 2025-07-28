Погода в Севастополе 28 июля

Погода
28-07-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Ветер ночью восточный 3-8 м/с,

днем юго-восточный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью 22…24°,

днем 34…36°.

Фото: Анна Корнилова

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