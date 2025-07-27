В Севастополе утонул трёхлетний ребёнок

Трагедия произошла в посёлке Подгорный Балаклавского района. Трёхлетний мальчик утонул в бассейне на территории частного домовладения.

По предварительным данным, ребёнок остался без присмотра, самостоятельно вышел из дома и упал в воду. Его обнаружил старший брат, который немедленно позвал взрослых. Семья многодетная — в ней воспитываются пятеро детей.

Как сообщили в УМВД, семья не состояла на учётах. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Полиция напоминает: даже кратковременное отсутствие внимания может стоить жизни. Важно устанавливать ограждения вокруг бассейнов и не оставлять малышей одних.

Дмитрий Островский

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