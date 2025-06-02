Погода в Севастополе 2 июня

Погода
02-06-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+17°,

днем +23…+25°.

Температура воды в море 18°.

Фото: Елена Голос

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