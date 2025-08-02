В очереди у Крымского моста стоит почти три тысячи машин

По состоянию на 7 утра, на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1789 машин. Время ожидания около четырёх часов.

В очереди со стороны Керчи — 1195 транспортных средств. Время ожидания более трёх часов.

Движение по Крымскому мосту было остановлено с 23:50 1 августа до 05:04 по 2 августа. По территории России велась массовая атака БПЛА.

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