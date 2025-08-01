Погода в Севастополе 1 августа

Погода
01-08-2025

Сегодня в городе малооблачно.

Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с,

днем северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 21…23°,

днем 29…31°.

Температура воды в море 25-27°.

Фото: Елена Голос

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