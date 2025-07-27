Илья Журавлёв поздравил черноморцев с Днём ВМФ России

Координатор севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлёв поздравил жителей и гостей города, а также ветеранов и действующих военнослужащих с Днём Военно-морского флота России.

Он назвал 28 июля одним из самых значимых праздников Севастополя и всей страны. По словам Журавлёва, ВМФ остаётся «надежным щитом России», защищая её морские границы и национальные интересы. Особое значение, отметил политик, праздник имеет для Севастополя — «сердца Черноморского флота, символа мужества российских моряков».

«Вы, как и предки, с честью несёте доблестную морскую службу, передаёте ратный пример молодому поколению. Пусть слава Черноморского флота звучит через века», — говорится в видеообращении.

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