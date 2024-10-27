Погиб актер театра имени Лавренева Максим Шпаковский, сыгравший в сериале «Сваты»

Актер театра Черноморского флота имени Лавернева Максим Шпаковский погиб 25 октября, попав в серьезную аварию в Севастополе, об этом сообщается на официальной странице театра в «Вконтакте».

После ДТП его срочно госпитализировали, но врачам не удалось спасти его. 10 ноября ему исполнилось бы 49 лет.

Шпаковский активно снимался в кино. На его счету порядка 50 ролей в различных фильмах и сериалах. Например, Максим Шпаковский исполнил роль рэкетира в сериале «Сваты-4». Актер также играл в проектах «Исаев», «Сармат», «Иванов и Рабинович», «Обитаемый остров», «Была тебе любимая…», «Ялта-45», «Жених», «Рецепты семейного счастья», «Жена олигарха» и других.

Севастопольскому зрителю он запомнился благодаря таким спектаклям как «Капитанская дочка», «Женитьба», «№ 13», «Ты нужен морю».

Напомним, Госавтоинспекция Севастополя разыскивает свидетелей ДТП, в результате которого в прошлую пятницу, 20 октября, в районе 18.00 была сбита девочка возле дома 49 по улице Строительная.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба театра имени Лавренева

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