В Севастополе замечена очередная природная аномалия

На этот раз в конце октября расцвела сирень. Вот такие фото сделали наши подписчики в одном из парков Севастополя.

Повторно цветущая осенью сирень – явление довольно редкое. Обычно сирень цветет один раз в год весной.

Как правило, сбои в циклах цветения растений вызваны сочетанием прохладной, а затем аномально теплой погоды, нехарактерной для осени.

Правда, кроме красивой картинки в осеннем цветении ничего хорошего нет. Специалисты отмечают, что «ресурсы растения тратятся на образование бесполезных завязей вместо подготовки к зиме и для следующего сезона. После осеннего цветения растение может даже погибнуть или оказаться угнетенным в следующем году».

Ранее «Севкор» писал о том, что на площади Ушакова второй раз за год расцвела магнолия.

Дело в том, что некоторые сорта магнолии действительно цветут два раза в год при благоприятных условиях. Обычно этому способствует теплое затянувшееся лето.

Дарья Тимофеева

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