Подрядчик при строительстве поликлиники в Казачьей Бухте похитил 21 миллион рублей

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту хищения подрядчиком денежных средств при строительстве поликлиники в микрорайоне Казачья Бухта.

В ходе исполнения государственного контракта с декабря 2020 по октябрь 2023 года подрядная организация ООО «Теплостройсервис» предоставила для оплаты акты с завышенными объемами работ и использованными материалами. Сумма денежных средств составила свыше 21 млн рублей.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере.

Объект был введен в эксплуатацию и в настоящее время работает.

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Анна Левина