В ноябре в Крыму можно наблюдать метеорный поток

Даже в бинокль крымчане смогут увидеть метеорный поток Леониды. Уран будет противостоять Солнцу и вдали от города будет виден пояс и меч Ориона, а также кольца Сатурна.

Самый пик метеорного потока наступит 16-17 ноября.

«Обычно он не очень мощный, примерно 15-20 метеоров в час. Рекомендуется выключать весь свет или уезжать из города куда-нибудь на природу, где естественно-природное темное небо и наблюдать сторону, противоположную от Луны, чтобы она не мешала», — рассказывает научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

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Анна Левина