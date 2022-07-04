Бордюринг по-севастопольски: На Очаковцев снова перекладывают плитку и делают дорогу

На протяжении длительного времени жители центра Севастополя, а именно улицы Очаковцев и прилегающих к ней, столкнулись с серьезными неудобствами.

Здесь идет масштабный ремонт дороги, с заменой плитки, а также установкой новых бордюров. Проблема в том, что буквально пару лет назад на Очаковцев уже меняли плитку, да и сама дорога была в идеальном состоянии.

Кроме того, подрядчик, ведущий ремонт тротуара и дороги, не заботится о том, чтобы обеспечить местным жителям пешеходную доступность улицы. На это нам пожаловалась жительница дома на улице Очаковцев, 37 Александра.

«Тротуары просто перерыли, причем одновременно с обеих сторон улицы, лежат горы строительного мусора, пешеходные деревянные настилы не оборудованы, как передвигаться непонятно», — возмущена женщина.

По словам Александры, здесь проживает много пожилых людей, которые передвигаются с палочкой, и им просто невозможно выйти из дому: «Тут есть один дедушка вообще слепой, передвигается с помощью палочки, ходит по заученном маршруту. Теперь стоит ждет по полчаса, когда какой-то добрый прохожий переведет его через улицу. А самое ужасное, что улицу ремонтировали совсем недавно и вот снова, непонятно, что ли в бюджете деньги девать некуда?»

Переживают местные жители и о судьбе исторической брусчатки на улице Шмидта, которую сейчас демонтировали вверху улицы и неизвестно вернут ли на место, ведь есть уже негативный опыт Суворова, где заново уложенную историческую брусчатку просто размыло.

«Историческая брусчатка всегда украшала наш город, придавала особенный шарм тем районам центра, где она еще сохранилась, просто выкинуть ее и заменить на асфальтовое покрытие, которое завтра размоет дождями это неправильно», — уверена собеседница «Севкора».

Дарья Тимофеева