В Севастополе сегодня две памятные даты

5 июля День Рождения нашего прославленного адмирала Павла Степановича Нахимова. Нахимов был настоящим отцом всем матросам. Единственный офицер во время обороны города не снимавшим золотых эполетов, несмотря на то, что неприятель целился в первую очередь в командный состав.

В нашем городе, как известно, имя адмирала носит главная площадь города, где установлен памятник Нахимову, и одна из центральных улиц – проспект Нахимова.

Также 5 июля в Севастополе знаменательно еще одной датой – 15 лет назад жители не дали на Графской пристани установить табличку «90-летие основания флота Украины». Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он напомнил, что патриоты своего города прорвали кольцо украинской милиции, сорвали и утопили табличку в море. В отношении самых активных участников этой акции вплоть до возвращения Севастополя и Крыма в состав России длились судебные преследования.

А в 2015 году в Закон Севастополя о праздничных и памятных датах официально внесли 5 июля как «День защитника Графской пристани».

«Ночные дежурства у памятника императрице Екатерине II, «Севастопольский ритуал», защита Графской пристани – все эти события приближали Русскую весну.

Так, объединенные общей идеей и верностью Родине, севастопольцы писали новейшую историю города и страны», — подчеркнул глава города.

Ольга Сурикова