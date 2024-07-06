Губернатор Севастополя объяснил быстрые отмены сообщений о воздушной тревоге

Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются прощупать оборону Крымского полуострова путём запуска ложных целей, поэтому некоторые сообщения о воздушной тревоге отменяются достаточно быстро.

Такое объяснение дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, в пятницу, 5 июля, второе за день сообщение о воздушной тревоге последовало вскоре после первого и продлилось всего семь минут до отмены.

В своём Telegram-канале Развожаев написал: «Несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя — так как вместе с крылатыми ракетами запускают и ложные цели».

Он подчеркнул, что противник «активно прощупывает систему обороны», и предупредил, что мерами безопасности при звуке сирен нельзя пренебрегать в любом случае.

В последнее время Севастополь почти каждый день отражает воздушные атаки. Кроме того, город атакуют и морские безэкипажные корабли.

На экстренном заседании Заксобрания 27 июня было принято решение усилить систему оповещения, чтобы сигналы сирены и объявления о воздушной тревоге были слышны на всех улицах, в парках, скверах и на пляжах города.

Кроме того, система будет доработана с учётом баллистики, когда на то, чтобы укрыться, есть всего две-три минуты и реагировать нужно немедленно.

На заседании шла речь и о мобильных бетонных укрытиях — их должны были заказать порядка 700 штук.

Вчера в Telegram-канале губернатора горожане задали вопрос о сроках изготовления укрытий.

«На заказ и изготовление первых модульных бетонных укрытий потребуется 2-3 недели, после чего начнётся их установка. Они появятся в первую очередь в общественных местах — на пляжах, в парках, на остановках», — такой ответ дало Управление информационной политики Севастополя.

В случае воздушной тревоги власти города настойчиво советуют жителям и гостям Севастополя поспешить в укрытие — любое помещение с несущими стенами без окон: по правилу, между человеком и улицей должны быть две сплошные несущие стены.

Дарья Тимофеева

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