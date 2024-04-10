Отключение электроэнергии в Севастополе 11 апреля

Севастопольэнерго информирует, что 11 апреля в некоторых районах Севастополя снова отключат массово свет.

Для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000 В

с 11:00 до 15:00 будет прекращена подача электроэнергии следующим потребителям:

ул. Генерала Жидилова, 5-11(нечёт), 11-а, 19/311, 25-39(нечёт, ), 43-а, 53-а, 23, 43-47(нечёт), 26-а, 1, 51-63(нечёт), 2-20(чёт), 22/1, 14/1, 24-48(чёт), 59-а, 69, 76, 1-а, 28, 196, 249, 92, 146, 122, 171-к, кад. 596, 672, 673, 743, 720, 634, 736, 734, 729, 773, 781, 577, 97, 149, 155, 336;

ул. Н. Ехлакова, 2-24(чёт), 3-27(нечёт), 33-а, 31, 33, 40, 42, 35, 39;

ул. Личкатого Ивана, 36, 38, 48-56(чёт), 60, 62, 35-39(нечёт), 35-а, 43, 45, 9, 13, 19, 21, кад. 655;

ул. Яцуненко, 30, 30-а, 34, 45-а, 55-59(нечёт), 69-а, 41, 57-а, 47-а, 41-а, 6, 10, 5, кад. 790, 791, 1457;

ул. Фланговая, 18-а, 2, 4, 18, 24, 28-36(чёт), 40, 42, 44, 48, 21, 13, 3, кад. 1438;

пер. 1 Фланговый, 30, 9-а, 1-13(нечёт);

пер. 2-ой Фланговый, 5-а, 5, 11, 17;

ул. Комбата Красникова, 2, 4, 8-14(чёт), 18, 24-34(чёт), 3-23(нечёт), 31, 33;

ул. Комбата Гегешидзе, 2, 8-12(чёт), 16, 20-28(чёт), 34, 36, 40, 44, 48, 55-а, 57-а, 1, 9, 11, 17, 21-31(нечёт), 35, 37;

ул. Снайпера Адамия, 3, 7, 11-15(нечёт), 23, 39-47(нечёт);

ул. Комиссара Ищенко, 5, 11-15(нечёт), 10, 26, 34, 32, 28, 51-а, 29-а, 21, 41, 59-а, 63, 69, 47, 37, 49, 31, 31-а, 29;

ул. Мореходная, 49, 53-61(нечёт), 15, 388, 308, 324-а-1, 339, 43, 345, 388-а, 323, 387, 385-а, 385, 325-а-1, 325-а-2, 323-а, 2-102(чёт), 1-41(нечёт), 131, 19б/1, 9-а, 135-г, 19б/2, 60-а, 94-б, 94-г, 91, 131-б, 135-и, 135-е, 35-ж/2, 399, 149, 152, 166, 150, 164-а, 158, 160, 164, 378, 136, 161-а, 163, 157, 163-а, 141-а, 159-а, 159, 147, 135, 141, 133-а, 143, 139, 133, 377, 145-б, 137-а, 161, 45;

пер. Мореходный, 2-14(чёт), 1-5(нечёт), 1-а/2;

туп. Обрывистый, 10, 1-19(нечёт);

туп. Сливовый, 1-7(нечёт);

про. Троицкий, 2-12(нечёт), 15-а, 7-а, 5-б, 1, 3, 9, 17;

ул. Айландовая, 12, 14, 18;

пр. Кипарисовый, 2-10(чёт), 1-7(нечёт);

ул. Абрикосовая, 3, 11, 15, 39, 41, 2-42(чёт), 9-а, 1, 5-9(нечёт), 13-37(нечёт), 43;

ул. Гранатная, 12-а/1, 2-28(чёт), 3, 21, 1, 1-а, 17-а, 1/2, 1-а;

СНТ «Горный».



Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

в период с09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа



СНТ «Сапун-гора», 1186,1216,1418,1649,1784,1389,1403,1433,1437-1439,1493,598;

ул. Владимира Папидзе, 12,20,27;

ул. Павла Елисова, 28,764,15-А,21,31;

ул. Танкиста Ревкова, 28,31;

пер. Блиндажный, 3,9;

ул. Летчицы Е.Бершанской, 28,57



ул. Актюбинская, 50-52,47/1,47/3,47/4,45-А,43-45;

СТ «Дружба», 2-34,42,48,56,3-13,19-25,31-35,41-47



ул. Коли Пищенко, 18-20,15,4,1-9;

ул. Ереванская, 3;

ул. Казанская, 18-28,17-31;

ул. Инкерманская, 10;

ул. Багрия, 49-А,53,60;

ул. Тарутинская, 18-32,31-41,45



ул. Килевая, 2-12,3-21;

ул. Муромская, 90-92,65-А,49-51,55-63,71



ул. Игнатия Шевченко, 39;

ул. Бирюлева, 2-42,1-45



пер. Кременчугский, 2-8,1-3;

ул. Истомина, 2-А,2-4,15-А,19/2,1-29;

ул. 2-я Бастионная, 1-15;

ул. Варшавская, 8,12-30;

ул. Героев Севастополя, 70-72,76-82,39-47,55-57;

ул. Полтавская, 2-28,1-9,13-25;

ул. Суздальская, 2-20,1-7 СНТ «Сапун-гора», 1186,1216,1418,1649,1784,1389,1403,1433,1437-1439,1493,598;ул. Владимира Папидзе, 12,20,27;ул. Павла Елисова, 28,764,15-А,21,31;ул. Танкиста Ревкова, 28,31;пер. Блиндажный, 3,9;ул. Летчицы Е.Бершанской, 28,57ул. Актюбинская, 50-52,47/1,47/3,47/4,45-А,43-45;СТ «Дружба», 2-34,42,48,56,3-13,19-25,31-35,41-47ул. Коли Пищенко, 18-20,15,4,1-9;ул. Ереванская, 3;ул. Казанская, 18-28,17-31;ул. Инкерманская, 10;ул. Багрия, 49-А,53,60;ул. Тарутинская, 18-32,31-41,45ул. Килевая, 2-12,3-21;ул. Муромская, 90-92,65-А,49-51,55-63,71ул. Игнатия Шевченко, 39;ул. Бирюлева, 2-42,1-45пер. Кременчугский, 2-8,1-3;ул. Истомина, 2-А,2-4,15-А,19/2,1-29;ул. 2-я Бастионная, 1-15;ул. Варшавская, 8,12-30;ул. Героев Севастополя, 70-72,76-82,39-47,55-57;ул. Полтавская, 2-28,1-9,13-25;ул. Суздальская, 2-20,1-7

с.Поворотное

3-Г, пай-357



с. П. Осипенко

ул. Ветеранов, 44-А,4-48,9-А,11/13,11/10,11-21,27-31,53-А,23-Б,23-Д,63-А,41-А,23-В;

ул. Землянского, 13-15;

ул. Камская,4-10, 3-11;

ул. Красноярская, 2-8,1-7;

ул. Массандровская, 2-10;

ул. Сухий, 12,16,17-А,3-15;

ш. Качинское, 32-А/262,32-А/294,32-А/149,32,32-А-6,32-А-90;

СТ «Полюшко», 32/149,178-А,58,154,164,178,24,159,181,204,225,291-293,8,87



СТ «Икар-1», 10,22-26,52,66,76-78,82,212,19,27,31,37,41,65,79,89,242,245-А,261-А,129,229,245,250

ул. Ветеранов, 44-А,4-48,9-А,11/13,11/10,11-21,27-31,53-А,23-Б,23-Д,63-А,41-А,23-В;ул. Землянского, 13-15;ул. Камская,4-10, 3-11;ул. Красноярская, 2-8,1-7;ул. Массандровская, 2-10;ул. Сухий, 12,16,17-А,3-15;ш. Качинское, 32-А/262,32-А/294,32-А/149,32,32-А-6,32-А-90;СТ «Полюшко», 32/149,178-А,58,154,164,178,24,159,181,204,225,291-293,8,87СТ «Икар-1», 10,22-26,52,66,76-78,82,212,19,27,31,37,41,65,79,89,242,245-А,261-А,129,229,245,250

11 и 12 апреля