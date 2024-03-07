Подпорные стены вдоль ул. Адмирала Октябрьского планируют и ремонтировать, и реконструировать

В 2024 году горхоз Севастополя планирует подготовить проектно-сметную документацию по реконструкции подпорных стен, расположенных с обеих сторон улицы Адмирала Октябрьского.

Проектно-изыскательские работы по реконструкции подпорной стены со стороны горбольницы № 1 будут стоить около 10 млн рублей. Аналогичный проект со стороны рынка «Чайка» будет выполнен за 14 млн рублей.

Примечательно, что средства на строительно-монтажные работы по этим проектам в 2024 году не запланированы. При этом в этом году планируется затратить 2,3 млн на восстановлении подпорной стены возле Центра крови на улице Адмирала Октябрьского.

Соответствующая информация размещена в приказе департамента городского хозяйства Севастополя.

Напомним, подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского обрушилась на дорогу в ноябре прошлого года.