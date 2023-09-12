Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского может потерять историческое наполнение

На данный момент готовится проект ремонта стены на улице Адмирала Октябрьского. Ее отделка будет обсуждаться на Архитектурно-художественном совете.

На последнем заседании правительства Севастополя было принято решение о выделить из резервного фонда деньги на проведение работ на стене.

Как рассказал и. о. вице-губернатора Евгений Горлов, после сноса аварийного участка началось проектирование, изыскания, которые позволят комплексно провести восстановительные работы.

На уточняющий вопрос губернатор Михаила Развожаев, он ответил, что теперь стена будет бетонной. «Потому что она создана из бута и не имеет конструктива в части фундамента. Никакого армирования нет, что показало вскрытие. По вашему поручению мы делали усиление, но никак не получилось ее удержать», — сказал Горлов.

Развожаев пообещал, что отделка подпорной стены будет обсуждаться на Архитектурно-художественном совете.

Напомним, ранее сообщалось, что для демонтажа аварийного участка на улице Адмирала Октябрьского движение будет перекрыто на три дня, рабочие справились за одну ночь.

Ольга Сурикова