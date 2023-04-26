Подоляк: Украина «имеет право» уничтожать все в Крыму

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет юридическое право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, а также на территории Запорожской и Херсонской областей.

Такое мнение он высказала в статье The Washington Post. Издание со ссылкой на утекшие в сеть документы сообщило, что Киев намеревался нанести удары по территории России 24 февраля, но по просьбе Вашингтона отложил атаки.

«Для нас другие приоритетные цели… Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, ДНР, Запорожской и Херсонской областей», – цитирует Подоляка РИА Новости.

При этом он уточнил, что ударами по Москве Киев не решит проблему конфликта на Украине.

Ольга Сурикова