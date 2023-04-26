Севастопольцы за день перевели телефонным мошенникам 1,7 млн рублей

В Севастополе телефонные мошенники продолжают использовать старую схему «Защита банковского счета от преступных посягательств», на которую еще ведутся местные жители.

За вчерашний день в полицию Севастополя обратились трое жительниц нашего города в возрасте от 50 до 56 лет с заявлениями о том, что они лишились своих сбережений.

Как рассказали в пресс-службе полиции, всем потерпевшим на мобильные телефоны поступили звонки от неизвестных мужчин, которые представлялись сотрудниками правоохранительных и следственных органов, а в одном случае – банковским работником, и сообщали что мошенники пытаются похитить с их счетов деньги.

Напуганные женщины поверили мошенникам и выполнили все их инструкции – перечислили все свои сбережения, в общей сложности более 1,7 миллионов рублей, на продиктованные им якобы безопасные расчетные счета.

В связи с продолжающимися случаями дистанционного мошенничества в ведомстве напомнили: сотрудники правоохранительных органов или работники банков никогда не звонят клиентам, чтобы предупредить о возникших проблемах с банковским счетом и никогда не убеждают перечислять деньги на какие-либо счета. Это делают только мошенники с целью хищения денежных средств.

Ольга Сурикова