Студент из Севастополя побывал на встрече с Путиным

На встрече президента с лучшими студентами страны был и победитель всероссийского студенческого проекта «Твой ход» и грантовых конкурсов Росмолодёжи севастополец Артур Нурисламов.

Владимир Путин высоко оценил Севастопольский государственный университет на традиционной встрече с представителями студенчества в честь их праздника в Москве.

«Очень хороший университет у вас! С большими, хорошими, глубокими традициями. Разумеется, нужно поддерживать в общей системе российского образования, и мы будем это делать. Очень достойное высшее учебное заведение», — отметил президент.

Ольга Сурикова