Подать тепло в дома Севастополя не дает федеральное законодательство

Власти Севастополя пока не будут подавать теплоноситель в отопительные системы. Об этом сообщил замгубернатора Евгений Горлов в своем канале.

«Сегодня город готов пустить тепло, но есть нормативные требования, не только которые основываются на решении правительства, Севтеплоэнерго, меня или кого-то там. Есть определенные законодательные регламенты. Мы основываемся на законе, поэтому мы все сделаем не во вред, а вовремя», — сообщил он.

Напомним, 9 октября в ходе аппаратного совещания вице-губернатор Севастополя Евгений Горлов доложил, что к концу прошлой недели будет получен общий паспорт готовности города к отопительному сезону.

Губернатор Михаил Развожаев поручил провести встречу с руководителями СНТ, чтобы избежать повторения ситуации прошлого года, когда начнется опять повышенное потребление электроэнергии.

На что замгубернатора ответил, что в проблемных СНТ провели замену подстанций и зимний период должен пройти без отключения электроэнергии. Также Севтехнадзор продолжит обход, чтобы избежать неучтенного использования электричества и подключения приборов в обход счетчиков.