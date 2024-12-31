«Подарок» в виде магнитных бурь ожидает россиян под Новый год

По данным ИКИ РАН, сегодня, 31 декабря, в 14:00 по московскому времени прогнозируется пик магнитной бури.
Эксперты уточнили, что эта магнитная буря достигнет трех баллов.
А уже первого января магнитная буря ожидается в пять баллов.
Могут возникнуть сбои в работе спутников, GPS и мобильных телефонов.
Некоторые люди могут почувствовать головные боли, усталость или ухудшение самочувствия.
Чтобы защититься от магнитной бури, старайтесь меньше использовать смартфоны и другие устройства, особенно во время пиковых периодов.
Отдыхайте больше и пейте много воды.
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Кристина Ветер