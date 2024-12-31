«Подарок» в виде магнитных бурь ожидает россиян под Новый год

По данным ИКИ РАН, сегодня, 31 декабря, в 14:00 по московскому времени прогнозируется пик магнитной бури.

Эксперты уточнили, что эта магнитная буря достигнет трех баллов.

А уже первого января магнитная буря ожидается в пять баллов.

Могут возникнуть сбои в работе спутников, GPS и мобильных телефонов.

Некоторые люди могут почувствовать головные боли, усталость или ухудшение самочувствия.

Чтобы защититься от магнитной бури, старайтесь меньше использовать смартфоны и другие устройства, особенно во время пиковых периодов.

Отдыхайте больше и пейте много воды.

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Кристина Ветер