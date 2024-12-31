В праздничные дни возможны отключения мобильного интернета в Крыму

Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, в период праздников для обеспечения безопасности в Крыму могут временно отключать мобильный интернет. Это касается всех операторов, как местных, так и с материка, а также новых регионов.

Отключения могут происходить в любое время суток, не только ночью. Однако голосовые звонки и SMS-сообщения будут доступны.

Кабельные интернет-провайдеры будут работать в обычном режиме, так что домашний, офисный и городской интернет, а также Wi-Fi продолжат функционировать.

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Кристина Ветер