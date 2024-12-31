Женщина инвалид в Севастополе не может выйти из дома из-за высокого бордюра

Глава Следственного комитета России проверяет нарушение прав женщины-инвалида в Севастополе.

В Севастополе пенсионерка с ограниченными возможностями не может выйти из своего дома без помощи, так как на улице Садовой построен высокий бордюр. Она обращалась в администрацию с просьбой установить пандус и поручни, но безрезультатно. Из-за этого ее права продолжают нарушаться.

В Следственном комитете России начали проверку по этой ситуации. Председатель комитета, Александр Бастрыкин, поручил своему подчиненному Евгению Рудневу доложить о ходе проверки и ее итогах. Контроль за исполнением этого поручения осуществляется в центральном аппарате ведомства.

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Кристина Ветер