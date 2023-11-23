Под Севастопольской бухтой построят тоннель

С таким предложением выступили разработчики генплана города.

«Тоннель глубокого заложения идет под Севастопольской бухтой и будет выходить на поверхность в районе улицы Богданова, — отметили разработчики. — Вход в тоннель планируется сделать на пересечении Стрелецкого спуска и улицы Пожарова».

Данное мероприятие было проверено на предмет возможной реализации с тем объемом информации, который был у разработчиков генплана. Они оперировали рельефом, топографической съемкой.

Напомним, разработчики генплана считают, что население Севастополя к 2046 году составит 800 тысяч человек.

Также были озвучены основные особенности Севастополя.

Дарья Тимофеева