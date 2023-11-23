Разработчики Генплана назвали ключевые особенности Севастополя

Сегодня в ходе заседание Градостроительного совета при обсуждении Генплана Севастополя замдиректора ГАУС «Институт Генплана Москвы» Николай Кикава рассказал, какие особенности будут учитываться при принятии главного градостроительного документа нашего города.
Особенность рельефа: все транспортные коммуникации упираются в горы, но есть выход к морю. Наземный транспорт имеет уже тупиковое развитие.
Зависимость энерго- и газосистемы от объектов Крыма. Севвастополю необходима самодостаточная система инфраструктурного самообеспечения.
Интеграция территории Минобороны с сохранением их режимного статуса. Севастополь — база ЧФ, эта функция никуда не денется.
Наличие выхода к морю. Развитие портовых мощностей — это конкурентное преимущество города.
Дисперсность и анклавность расселения по городу.
Монофункциональность центра города и несвязность районов.
Отсутствие территориального резерва для застройки территорий.
61,1 территории занимают сельхозтерритории и леса.
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