В Севастополе спал ажиотажный спрос на продукты

Поставщики завозят товары по графику

В Севастополе имеется достаточный запас продовольственных продуктов, поэтому повода для паники нет. Об этом, 21 марта, на аппаратном совещании заявила директор департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталья Скорюкова.

«Запаса продовольствия в городе достаточно, рассчитан на срок от 16 до 30 дней. Ажиотажный спрос уже спал. Есть повышенный, но уже не такой ажиотажный, как был в предыдущие дни», — подчеркнула она.

Также Скорюкова добавила, что, если поступают жалобы на завышенные цены на социально значимые товары, то все заявки отрабатываются с ФАС.

«Нарушения ценообразования находятся на ежедневном контроле», — сказала глава департамента.

Сейчас, добавила она, сахар можно приобрести в супермаркетах ПУД по 69,90 рублей.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил провести большие ярмарки апреле с привлечением крымских товаропроизводителей.

Ольга Сурикова